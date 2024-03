Como a ESPN preparou cobertura da volta de Vini Jr. a Valência após racismo

A lista de entrevistados divulgada pela ESPN inclui Thierry Costa (jogador português do Valência), Raúl Martínez-Corcuera (Professor espanhol e especialista em discursos de ódio em meios de comunicação) e Desirée Bela-Lobedde (Escritora espanhola, palestrante e ativista antirracismo).

"Os meios de comunicação e as instituições tiveram uma atenção pontual durante uma semana, falando sobre todos estes elementos, todas as ações, todo um acompanhamento jornalístico e depois desapareceu, até o momento em que Vinicius volta a Valencia. Mesmo assim, os meios de comunicação e as estruturas governamentais do futebol continuaram tratando o caso de forma muito limitada, menosprezando. O racismo é uma situação social, e obviamente tem impacto ou aparece em todos os espaços. Um deles é o futebol", comentou Raúl Martínez-Corcuera na entrevista à produção.

Hoje, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou sobre o retorno de Vinicius Jr. ao local onde foi atacado no ano passado. "Nada especial, ele está preparado, como sempre faz. Ele faz o que pode para ser o melhor possível e não tenho mais nada a acrescentar. O Valencia é um bom time e tem jovens muito talentosos", disse o treinador.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 65 pontos conquistados em 26 jogos. O Girona, vice-líder, tem 59. Já o Valencia ocupa a nona colocação no momento da publicação deste texto, com 36 pontos.