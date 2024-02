NBA All-Star 2024: saiba como serão as transmissões na ESPN

O NBA All-Star Weekend 2024 começa hoje e terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2 no Brasil durante os três dias de evento. Os fãs de basquete que curtem o fim de semana das estrelas também terão opção de ver por streaming no Star+, serviço pago da Disney.

A ESPN promete 12 horas de grade ao vivo dedicadas ao All-Star, incluindo transmissões do Torneio de 3 Pontos, Competição de Enterradas, Desafio de Habilidades, o Jogo das Celebridades, Rising Star (jogo entre calouros e jogadores no segundo ano de liga), mas também edições do ESPN League e do SportsCenter Abre o Jogo entre hoje e domingo (18).

O ponto alto da festa será o tradicional All-Star Game, no domingo, com o duelo entre Conferência Leste e Conferência Oeste. A ESPN fará a transmissão com narração de Ari Aguiar e comentários de Guilherme Giovannoni e Zé Boquinha. A partida vai contar com nomes como LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Nikola Jokic.