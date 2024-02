5 eventos que vão mexer com o futebol (e a audiência) na TV em fevereiro

O mês de fevereiro promete ser intenso na mídia esportiva com eventos que vão mexer com a audiência e com a paixão do torcedor. As principais redes de TV aberta do país terão conteúdos de peso com futebol e poderão alcançar índices importantes no Ibope.

A coluna selecionou cinco eventos que terão mais peso e deverão ter amplo destaque no segundo mês de 2024, envolvendo TV Globo, SBT, Record e Band. É claro que há outros momentos importantes também, já que fevereiro será palco das estreias da Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste, volta da Champions League com seus mata-matas, final da Copa Africana, Recopa Sul-Americana, etc. Mas a intenção foi destacar o que mais será notícia no mundo do futebol na TV.

E vale um aviso: tudo o que envolve futebol na TV está sempre sujeito a alterações de acordo com grades de programação, tabelas de campeonatos, entre outros. Os tópicos aqui levantados se referem ao estágio em que se encontram na data de publicação deste texto.