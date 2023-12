Além da Globo, a Disney também usou sua preferência nas plataformas pagas para escolher os confrontos do Botafogo, que serão exibidos na ESPN e no Star+. O Paramount+, que tem o pacote secundário em meios pagos, escolheu o Red Bull Bragantino e terá a exclusividade total das partidas do time paulista diante do Águilas Doradas-COL. Os dois confrontos foram marcados para os dias 20 e 27 de fevereiro, terças-feiras, também às 21h30.

Nos mata-matas, a Globo pode escolher apenas um jogo para exibir na ida e na volta, ou seja, não é permitido transmitir duas partidas simultâneas para locais diferentes, prática comum no Brasileirão e usada na Libertadores atualmente apenas na fase de grupos. A escolha da emissora é livre nessa fase. Nos meios pagos, a ESPN alterna escolhas com a Paramount, sempre tendo a preferência da primeira opção.

A Globo tem direitos também da primeira fase, que não conta com times brasileiros, e deverá usar o Globoplay e o ge para exibir ida e volta do confronto que vai definir o adversário do Botafogo na fase seguinte. Aurora e Melgar se enfrentarão no horário tradicional da emissora, mesmo que não haja transmissão em TV aberta no Brasil. Serão partidas disputadas nos dias 7 e 14 de fevereiro, quartas-feiras, às 21h30.

As transmissões da fase 3 serão decididas apenas após as definições de todos os quatro confrontos. Caso Botafogo e Red Bull Bragantino tenham sucesso na primeira disputa, o cruzamento realizado pelo sorteio de ontem vai colocar os dois brasileiros frente a frente na disputa por uma única vaga na fase de grupos da Libertadores, na qual o Brasil já tem como representantes garantidos o Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e o Flamengo.

Confira a lista completa de transmissões das fases preliminares 1 e 2 da Libertadores 2024:

Fase 1