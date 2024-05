Nunca um hino fez tanto sentido: Grêmio goleia e segue vivo na Libertadores

sem hesitarmos sequer

aplaudiremos o Grêmio

aonde o Grêmio estiver

Nunca um hino fez tanto sentido. Foi em Curitiba, no Couto Pereira. Em uma noite fria. Em meio a uma tragédia. Mas a torcida estava lá. "Jamais nos matarão", dizia a faixa. E não mataram.

Depois de quase um mês parado, o Grêmio enfiou 4 no The Strongest, líder já classificado do seu grupo. Mais de 20 finalizações. Praticamente só golaço: Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes deixaram os seus. Domínio absoluto, sob muita emoção, e sobrevivência garantida na competição

Quando o juiz apitou, Renato (Gaúcho) carregou a bandeira do Rio Grande do Sul para o centro do campo, com seus atletas, celebrando o povo que ainda não emergiu por completo, que segue lutando contra o caos e o descaso, mas que nunca se entregou.