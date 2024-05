Thiago Braz fora de Paris: o que leva um atleta olímpico a se dopar?

Não é a várzea das ligas americanas, que nem sequer integram o sistema internacional liderado pela Agência Mundial Antidopagem, por exemplo.

Lembrando que Thiago, ouro no Rio e bronze em Tóquio, já estava suspenso preventivamente e, portanto, sem índice para Paris. Agora, tomou um gancho oficial de 16 meses, o que deve deixá-lo mesmo fora dos Jogos franceses.

Volto, então, à minha pergunta: o que Thiago pensou?

Não tem outro jeito de seguir forte na elite? Tem como tomar essa parada e não ser pego? Vou arriscar e dane-se, seja o que a deusa quiser?

A essa altura do campeonato, parece muita ingenuidade acreditar que poderia escapar — ainda que sob um esquema organizado, que também não seria inédito nesse universo. Mas a casa de quem tentou fazer isso antes caiu e caiu feio. É cada vez mais difícil escapar do controle de dopagem, do pessoal que sua diariamente para manter o jogo limpo e o mais justo possível.

Pode ter sido burrice. Ou desespero. Ou talvez ele acredite tanto na sua improvisada carreira de coach motivacional, que tenha arriscado a carreira que lhe deu a credibilidade para se vender como mentor de qualquer coisa. Talvez agora ele, que já se alçou na alturas, possa focar suas lições na parte da queda.