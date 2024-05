Classificado em segundo, Flamengo é pior notícia da Libertadores

Para Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, River, Fluminense e companhia.

Classificação e jogos Libertadores

Você ficou em primeiro? Parabéns, está aqui o seu presente de grego.

No caso do Rubro-negro, além dos brasileiros (o São Paulo ainda pode garantir a liderança amanhã), as melhores opções vão acabar sendo The Strongest na altitude, Talleres ou Junior Barranquilla, que empatou com o Botafogo e deixou os cariocas em segundo.

A chance de dar um confronto gigante de largada é imenso. Sorte de quem escapar. Porque aí vai ser garantir a pipoca, na certeza de ver um favorito ao título cair cedo. Aliás, o Caicedo, hein? que gol perdeu na Colômbia!

Sobre os 3 a 0 desta terça, deixo três destaques: