A tática de Guardiola que Diniz e António Oliveira poderiam adotar

António Oliveira disse, umas semanas atrás, que só queria um pouco de paz para trabalhar. Amigo, vem cá, deixa eu te contar uma coisa: esporte errado, país errado, clube errado. Tu quer paz treinando o Corinthians? Não vai estar rolando. Até acho as cobranças exageradas à luz do atual momento do Timão. Ganhar está de ótimo tamanho. Não é hora de bancar sommelier de vitória.

Fernando Diniz, que teve seu contrato renovado até o final de 2025, também acha que o pessoal está exagerando, superdimensionando as críticas de alguns influenciadores, que não refletem a visão da torcida como um todo. Pode ser. Mas o técnico que gosta de jogar sem zagueiro, botar lateral de atacante, atacante de lateral, esquerda na direita e direita na esquerda, esse cara precisa estar disposto a tolerar opiniões menos favoráveis na hora em que suas invenções dão errado. E elas vem dando mais errado do que certo. Também faz parte.

Mais eficiente do que criticar os críticos talvez fosse adotar mais uma eficaz tática de Pep Guardiola: o sarcasmo. Perguntado sobre por que havia interpelado Jack Grealish ainda na beira do gramado, na frente da torcida e das câmeras, em vez de esperar para fazê-lo no vestiário, ele respondeu com a cara mais lavada do mundo: "Faço pelo meu ego. Sou a pessoa famosa do time. Faço pelas câmeras, para ir dormir com uma tremenda satisfação. Por isso critico os jogadores ali, para eles saberem o quanto são ruins. Meu conselho, então, é não filme a gente da próxima vez (sorriso maroto)".

Esperar afagos e paciência no futebol brasileiro é utópico e, francamente, inútil. Melhor tirar onda. E seguir trabalhando para melhorar o time e suavizar a corneta.

