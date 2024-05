Polêmica com Gabigol ofusca classificação memorável do Vasco

Quando ontem o Vasco viveu uma noite memorável, em São Januário.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Depois de estar atrás no placar por duas vezes, buscou a virada e, aos 43 do segundo tempo, tomou o empate. Como eu disse ao amigo do meu lado: isso aqui dá um cortisol absurdo, hein?

A vascaína e o vascaíno não têm paz faz tempo. A SAF que era para salvar o clube da desgraça virou pesadelo. O sonho de vender os 70% recuperados à Crefipar, garantindo um controle mais local, também parece ter ido por água abaixo. O futuro em suspenso, em breve sob o comando de um treinador português simpático que ninguém conhecia.

No presente, porém, São Januário estava lotado. Uma máquina do tempo para quem vive em estádios modernizados, herdeiros do "padrão FIFA". Voltei aos anos 1990, em uma geografia assustadoramente familiar aos filhos do Parque Antarctica.

Com direito a uma cerveja acessível o suficiente para ser arremessada ao alto na comemoração de cada gol. Ou nos momentos de maior revolta. E os vascaínos tiveram muitas razões para alçar suas geladas: seis gols e decisão nas penalidades. E Wilton Pereira Sampaio, o inexplicável árbitro de Copa do Mundo.

Contra um dos clubes mais bem geridos e um dos técnicos mais longevos do país. Que escolheu virar SAF, não por necessidade, mas por oportunidade. Que meteu 4 a 2 no Boca Juniors em casa e empatou com o rival na Bombonera.