Endrick Kong: agora os racistas definem como negros podem celebrar?

Ontem, Endrick imitou o King Kong na comemoração do seu gol de cabeça pelo Palmeiras, na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool. Mais um gol do garoto de 17 anos. Mais uma meta batida no contrato com o Real Madrid: a cada cinco tentos, 2,5 milhões de euros (quase 14 mi de reais) na conta. A Cria da Academia já alcançou 11,25 milhões dos 12,5 milhões possíveis no acerto com o clube europeu.

Mas o problema é ele celebrar como o gorila mais famoso de Hollywood. Porque é provocação. Porque podem usar contra ele. Porque ele está indo atuar ao lado de Vini Jr., ser vidraça de racista na Espanha. Porque é melhor evitar, né? Para que isso?

Era só o que faltava. É o poste mijando no cachorro.