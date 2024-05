Madonna, Abel e nosso desejo pela seleção brasileira

Na hora surgiu a especulação: Abel sonha com a seleção? Claro que sonha. Quem não sonha está errando. E sabe quem mais sonha com a seleção? Uma parte imensa do Brasil que viu seu maior símbolo ser surrupiado por algo de que não dá para ter orgulho.

A Amarelinha virou sinônimo de reacionarismo. De uma direita com ambições fascistas. De quem cuspiu na tragédia da pandemia e acha que o problema do Brasil é falta de testosterona. De quem defende "cura gay" ao mesmo tempo em que sexualiza as próprias filhas. De quem divulga endereço de uma criança estuprada e pesa negros em arrobas.

Não à toa, tornou-se o uniforme oficial dos atos golpistas de 8 de janeiro. A escolha número um de quem literalmente defecou nas instituições democráticas.

A camisa da seleção fora roubada. Não só por tudo de torpe que a CBF representa, mas por uma gente que passou a se acreditar dona do Brasil, superior a todos que pensavam diferente, que queriam apenas ser o que são, em paz.

No sábado, essas pessoas precisaram ver uma drag queen gay nordestina ex-assentada do MST vestir com orgulho as nossas cores. Ao lado do maior ícone pop do mundo, que aos 65 anos continua esfregando sua liberdade sexual e de pensamento na cara da sociedade que tenta controlar a mulher desde que o mundo é mundo. Diante de 1,6 milhão de pessoas na zona sul carioca — majoritariamente LGBT — e ao vivo no maior canal de TV aberta da América Latina.

É uma pena que o resgate das nossas cores precise passar pelas mãos de uma mulher gringa. Que precise vir alguém de fora para chocar "a família de bem" e causar tamanho furor. Ludmilla já iniciara esse movimento, no ano passado. Pabllo e Anitta também teriam força para gerar ondas. Madonna, porém, está em outro patamar. Madonna move placas tectônicas. Madonna não pode ser ignorada.