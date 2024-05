'Pai, o Senna não pode morrer, né?' A triste memória que não queria ter

O banimento da suspensão ativa foi uma das principais dificuldades enfrentadas pela Williams naquele ano. Sem o dispositivo que controlava a altura do assoalho em relação ao chão, o bólido ficou instável e sem aderência. Além deste problema e da reduzida área de escape do circuito de Ímola, as altas velocidades atingidas preocupavam os pilotos. Jean Alesi, fora das pistas desde o início do ano em função de um acidente durante testes da Ferrari, comentou: "As máquinas atuais são quase incontroláveis e muitas vezes imprevisíveis." Estava dada a largada para uma cruzada por mais segurança na Fórmula 1.

Na manhã daquele 1o de maio, em artigo publicado no diário alemão "Welt am Sonntag", Senna relatara sua situação no campeonato e suas preocupações em relação ao Grande Prêmio de San Marino:

"A Benetton de Schumacher é realmente um carro muito bom, mais do que tudo, nas curvas longas. É uma coisa que está me dando muita dor de cabeça, já que expõe os pontos técnicos fracos da minha Williams. O meu carro reage de maneira um pouco nervosa a este tipo de superfície de corrida. Isto tem a ver com sua aerodinâmica especial, mas também está relacionado com uma dificuldade na suspensão. Por estas razões, no começo da semana passada, nós experimentamos algumas modificações aerodinâmicas que, nos treinos de Ímola, eu já coloquei em prática. Depois das duas primeiras corridas da temporada (Japão e Brasil), disse aos diretores das provas que, no futuro, devíamos olhar mais criticamente a capacidade dos nossos mais inexperientes pilotos. Neste fim de semana, meu medo se concretizou com a morte de Roland Ratzenberger, que corria sua primeira temporada. No dia anterior, Rubens Barrichello bateu ema alta velocidade. Sei, pela minha própria experiência, que a maneira de um corredor jovem encarar uma corrida e aceitar seus riscos é totalmente diferente da de um piloto maduro. Nosso problema é que, neste momento, há muitos pilotos jovens na Fórmula 1 e isto aumenta o perigo."

Aos 4 de maio, o Brasil pôde chorar seu ídolo em casa. São Paulo parou para ver o caixão de Ayrton Senna - envolto pelo lábaro estrelado - ser levado à Assembléia Legislativa sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros. Lá, o velório seguiu madrugada adentro, para que todos os fãs, aglomerados em uma fila quilométrica, tivessem a oportunidade de dar adeus ao homem alçado ao panteão dos heróis nacionais. No dia seguinte, o piloto foi enterrado no Cemitério do Morumby, sob os aplausos de parentes, amigos e milhares de brasileiros anônimos que tentavam acompanhar a cerimônia por detrás dos muros. O país estava de luto, como só se vira quando da morte do líder populista e ex-presidente suicida, Getulio Vargas.

Entre os colegas de profissão, Jackie Stewart, Gerhard Berger (seu melhor amigo na F1), Alain Prost e Emerson Fittipaldi foram alguns daqueles a prestar suas últimas homenagens a Ayrton Senna. Bernie Ecclestone chegou a viajar a São Paulo, mas não compareceu aos ritos fúnebres depois de a família deixar claro que sua presença não seria apreciada. Consideravam o reinício da prova em seguida ao acidente uma insensibilidade.

De volta ao local do infortúnio, dentro do que restara da Williams de Senna, os fiscais de prova encontraram uma bandeira da Áustria. O brasileiro pretendia dedicar sua 42a vitória à memória de Roland Ratzenberger, até que a Tamburello colocou-se no caminho da homenagem.