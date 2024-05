'Barra de suspensão não matou Senna', afirma médico que o socorreu

o piloto Ayrton Senna, da equipe Williams, bate seu carro na curva Tamburello causando sua morte, durante o GP de San Marino, em Ímola (Itália) Imagem: Reuters

"Infelizmente, a situação logo se transformou em dramática, porque Ayrton teve lesões na cabeça, na cervical e na base do crânio. Instantaneamente, ele ficou inconsciente. Os sinais vitais estavam alterados. Todas as condições não indicavam nada de bom. Tinha saído sangue da boca e do nariz, e, infelizmente, havia matéria cerebral [espalhada]. Ainda assim, fizemos várias tentativas de aspiração, ventilação e oxigenação."

As imagens imediatamente após o acidente mostravam Senna fazendo um leve movimento com a cabeça, o que trouxe esperança a quem assistia à corrida em casa de que o piloto estivesse bem. No entanto, Dr. Misley afirma que foi um movimento involuntário, e que desde o momento do impacto, Senna não recuperou mais a consciência. O italiano, junto ao médico da Fórmula 1 Sid Watkins, acompanhou Senna de helicóptero até o Hospital Maggiore, em Bolonha.

É muito difundida a teoria de que o grande agravante do acidente de Ayrton Senna foi o impacto da barra de suspensão, que ao se soltar logo após a colisão, atingiu a viseira do capacete do piloto, e, depois, sua testa. No entanto, em uma declaração inédita à imprensa brasileira, Dr. Misley é categórico ao afirmar que este não é o motivo da morte do tricampeão.

"Absolutamente não. É falso. De fato, um pedaço da suspensão entrou pelo no capacete e provocou uma lesão a nível frontal de poucos centímetros, o que, claro, não é inócuo. Mas, com certeza, não foi esse o problema a provocar a morte de Senna. A morte de Senna foi provocada pela fratura da base do crânio, devido ao forte impacto causado pela desaceleração. A lesão da barra de suspensão é secundária e não letal. [Se fosse só ela], Senna estaria vivo."

Ayrton Senna é fotografado antes do GP de Ímola, no qual ele morreu ao sofrer um acidente (01/05/1994) Imagem: AFP PHOTO/JEAN-LOUP GAUTREAU

O trauma de base craniana é uma lesão grave na qual a base do crânio, parte inferior onde o cérebro se assenta, fratura devido a um impacto forte ou movimento brusco. Após uma desaceleração abrupta de um corpo em alta velocidade, o cérebro, que flutua dentro do crânio, continua em movimento mesmo após o término do impacto e a parada do corpo após o acidente. Isso pode causar um efeito de "chicote", no qual o cérebro se move dentro do crânio e pode se chocar contra as paredes internas do mesmo, incluindo a base craniana.