BYD Song Pro chega em agosto para desafiar Corolla Cross e Jeep Compass

A BYD ainda neste ano apresentará o sedã King, e a meta é trazer de volta o público que procura um sedã médio rico em tecnologia como tem feito nos segmentos de baixo - leia-se Dolphin Mini e o co-irmão Dolphin.

O Song Pro tem porte e, se a montadora não tiver cuidado, poderá tirar do Plus uma parte da clientela. O carro mede 4,73 m de comprimento, 1,70 m de altura, 1,86 m de largura e um entre-eixos de 2,71 m. O Plus tem 4,77 e já dá para imaginar que haverá concorrência dentro de casa.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O híbrido plug-in usa o 1.5 aspirado mais um elétrico que juntos rendem 197 cv - nisso está bem longe do Plus, que ganhou bateria maior e autonomia elétrica de 100 km. O Song Pro terá duas versões que rende entre 50 km e 70 km no modo energia sem gastar combustível.

Na parte interna, uma leve distância comparada ao Song Plus. Mas a tela é a mesma de 15,6 polegadas com todos os mimos de assistência, o que levará o cliente a refletir sobre pagar R$ 40 mil a mais no Song Plus.

King já está no Brasil

O sedã 1.5 aspirado e bateria de 18 kW, o mesmo powertrain do Song, tem autonomia de 100 km no modo elétrico e terá preço de R$ 180 mil. Serão duas versões seguindo o mesmo padrão do SUV.