Testando o pacto, Palmeiras vence na Copa do Brasil com Rony e as Crias

Na volta do intervalo, Abel colocou Rony no lugar de Veiga, que pouco apareceu no primeiro tempo — e até o reboco do Allianz Parque imaginava que seria poupado hoje.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Pois se não foi justamente ele quem desencantou. Aos 11 minutos, depois de um quase gol de placa de Endrick que parou na trave, Mayke deu bela assistência e Rony abriu o placar. O camisa 10 comemorou bem ao seu estilo: empolgado e emocionado.

Depois de perder um gol incrível aos 26, atrapalhado por Estêvão, o atacante acrobata marcou de novo aos 31, mas a arbitragem anulou seu cabeceio por um impedimento traçado com linhas bem questionáveis, que levou Abel Ferreira à loucura.

Como diz o ditado, quem não faz se lasca. Em uma partida que estava dominada, o Palmeiras bobeou aos 45, deixando Patrick Brey aparecer sozinho pela esquerda e finalizar por debaixo das pernas de Lomba.

Aos 47, Estêvão quase fez um golaço. E o Palmeiras ia empatando em casa com o time do segundo pior ataque do Paulistão 2024 e da Série B 2023.

Até os 53 minutos do segundo tempo. Até o apagar das luzes, o lance derradeiro, quando Rômulo ganhou a disputa com dois marcadores e cruzou muito bem para a joia brilhante de 17 anos recém-completos matar no peito e garantir a vitória com classe. Lázaro foi um dos melhores em campo, mas Estêvão estava merecendo.