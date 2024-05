Contra a Lei da Igualdade Salarial, CBF escancara desprezo pelas mulheres

A CBF conseguiu na Justiça, junto com outras dez empresas, autorização para descumprir a Lei de Igualdade Salarial. Aprovada no ano passado pelo Congresso, a Lei 14.611 visa obrigar empresas com mais de cem funcionários a aplicar medidas para garantir remuneração igualitária entre homens e mulheres exercendo a mesma função, com a publicação de relatórios de transparência.

A juíza que proferiu a decisão nas onze liminares, Pollyanna Kelly Alves, alegou que "a empresa ficará obrigatoriamente exposta ao escrutínio público, se aplicadas as normas impugnadas, que são manifestamente exorbitantes do poder legislativo estatal, violadoras da cláusula constitucional do devido processo legal".

Coitadas das empresas, né? Expostas ao escrutínio público nas suas práticas desiguais.