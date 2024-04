Superando pane e cornetas, Palmeiras mostra por que é insuportável

Do nada, já aos 47, Piquerez se redimiu com um passe para Rony, que cruzou na medida para Endrick colocar o Alviverde no jogo.

O time voltou mais organizado do intervalo, marcando melhor e já menos engessado. Aos 19, Abel abriu a caixa de ferramentas. E foi para cima.

Primeiro, com os garotos Estêvão e Luis Guilherme, no lugar de Veiga e Mayke, dando novo fôlego ao time. Literalmente.

LG na função em que ele parece ir melhor, pela meia direita, aproveitando junto com a outra Cria o lado mais frágil do Del Valle, em cima de Caicedo.

Mas foram as entradas de Lázaro e Flaco López, aos 33, que definiram um empate improvável. Em dois minutos, o argentino recebeu de Moreno e deu ótima assistência para o camisa 17 deixar tudo igual.

Estava de ótimo tamanho. Mas aos 50 da etapa final, quando esta coluna já estava escrita, Luís Guilherme mandou um chutaço de fora da área e conquistou o improvável. Seu primeiro gol como profissional. Mais um do time da virada. Mais um no apagar das luzes.