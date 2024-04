Reduzir clubes às atitudes de seus representantes é análise simplista

O que pessoas e gestões dizem sobre um clube? O quanto os atos de alguns devem se refletir na imagem de uma instituição?

Apenas nas últimas semanas, o Santos viu sua reputação manchada pela decisão da diretoria de recontratar um técnico sobre quem pesam 19 acusações de assédio — depois de, recentemente, abraçar mais de uma vez o condenado Robinho. O Vasco se deparou com uma declaração profundamente machista de Ramón Díaz, segundo quem é complicado deixar mulher decidir questões de arbitragem — em que pese o fato de que a juíza do VAR em questão estivesse certa e o juiz de campo, errado. Ainda circulou pelas redes uma acusação antiga que associa o Palmeiras e sua torcida ao fascismo.

Poderíamos lembrar, ainda, do Flamengo e o incêndio mortal no Ninho do Urubu. Dos jogadores do Corinthians abraçando Cuca, mesmo diante dos protestos das atletas do time feminino e de parte da torcida. De casos de racismo e homofobia escancarados em arquibancadas de todo o país, cometidos por indivíduos ostentando os mais diversos escudos.