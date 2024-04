Time da virada e de Estêvão, Palmeiras vence e incomoda na Libertadores

Murilo segurou a onda nos momentos mais difíceis e a entrada de Rony no lugar de Luís Guilherme deu mais solidez ao time. Raphael Veiga, de paradeiro desconhecido no início do jogo, acabou a noite com três assistências — fato inédito na sua carreira.

O primeiro, para o gol de cabeça do fundamental Aníbal Moreno. Depois, para o desvio do artilheiro Flaco. E, no momento que arrancou o maior sorriso de Abel Ferreira, para o cabeceio do habilidosíssimo e corajoso Estêvão — que tinha 13 anos quando o treinador chegou ao clube.

No final, ainda entraram em campo Vanderlan e Endrick. A fábrica de joias (alô, João Paulo Sampaio) é quase tão impressionante quanto a capacidade da equipe do português de fazer resultados até quando tudo parece que vai dar errado.

E talvez seja essa uma das características mais incômodas deste Palmeiras: até quando é ruim é bom. E quando sai uma estrela absurda de 17 anos, começa a aparecer uma de 16.

