As diferenças entre as vitórias de Flamengo e São Paulo na Libertadores

Ao Tricolor não faltaram críticas. Vaias da torcida. Carpini cada dia mais pressionado. O que dá para esperar do resto da temporada se precisa de quase 90 minutos para marcar contra o Cobresal?

A gente sempre exagera um pouco, mas eu vejo duas diferenças grandes entre os placares iguais.

O Flamengo fez 1 a 0 logo aos 20 minutos, com um golaço tão lindo quanto humilhante de Pedro. Começou a ganhar cedo, pecou em alguns lances por puro preciosismo, com a confiança de quem nem cogitava perder. Arrascaeta tentou marcar de letra e o próprio Pedro foi fominha em algumas ocasiões, desperdiçando boas chances. O Palestino até pôde empatar no segundo tempo, quando o Fla deu claros sinais de cansaço e piora. Só que não. A sensação sempre foi a de que os favoritos venceriam.

No Morumbis, a história foi outra. O São Paulo estava amargando um empate contra o último colocado do Chilenão até os 37 do segundo tempo. O primeiro gol saiu na força do ódio e o segundo, depois de um cabeceio ruim de Calleri, que ele mesmo corrigiu ao pegar o rebote e mandar para a rede, já aos 43.

Como resultadista de carteirinha, sinto que meu lugar de fala é apropriado aqui. Vencer é bom. É fundamental. É questão de sobrevivência. A carreira sem vitórias é um deserto. Mas só vencer não basta, especialmente quando falta estofo. E Carpini ainda carrega uma bagagem pequenininha, uma mala de mão modesta.

Ao contrário de Tite e sua coleção de malas. Ele pode ir chegar na coletiva e dizer que o elenco mais caro do continente está cansado. Reclamar do calendário em abril, antes mesmo do início do Brasileirão. Depois de uma vitória magra e de um empate com um a mais em campo, na Libertadores. Segue o baile.