NFL deixará verde a Arena do Corinthians

O jogo acontecerá na Neo Química Arena, que, segundo os organizadores, apresentou as dimensões e condições necessárias para receber o encontro histórico. De acordo com a NFL, os times foram escolhidos pelo tamanho de suas torcidas no Brasil — a liga estima que haja mais de 38 milhões de fãs por aqui.

No total, a Prefeitura de São Paulo vai investir US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) em infraestrutura. O prefeito Ricardo Nunes diz que movimentará mais que o dobro disso com o evento (US$ 60 milhões ou R$ 330 milhões), por meio da geração de 5.000 empregos.

Os milhares de americanos que a cidade espera receber para movimentar o mercado de turismo não vão ligar para questões cromáticas. O barato é ver uma partida de temporada regular da liga na América do Sul, pela primeira vez.

Mas os fãs do verdadeiro futebol, aquele que se joga com os pés e uma bola redonda, não deixarão de notar a ironia de ver o estádio do Corinthians invadido por torcedores, gringos ou não, de verde e branco (e prata e dourado).

Welcome to Brazil, pessoal.

