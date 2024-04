Rodada da Libertadores pode ser traiçoeira para times brasileiros

Em Porto Alegre, o Grêmio pega o Huachipato, 12º colocado do campeonato chileno. O Fluminense enfrenta o 7º colocado Colo-Colo, no Maracanã. O Galo vai para cima do Rosario Central, na Arena MRV. O São Paulo recebe no Morumbis o modesto Cobresal — pior time do Chilenão, não venceu ninguém nesta temporada.

Depois do empate na Colômbia, o Flamengo encontra o Palestino, que tomou 4 a 0 do Bolívar como mandante.

O Palmeiras pega o Liverpool-URU, no Allianz Parque. Apesar do surpreendente empate com o Independiente del Valle, é o time mais fraco do grupo. Tanto que, ao que tudo indica, Abel deve colocar um mistão em campo, amanhã.

O único com uma pedreira real pela frente é o Botafogo. Ainda pagando a conta do derretimento de 2023, saindo do pote 4, estreou com uma derrota horrível para o Junior Barranquilla, no Nilton Santos. E agora vai terminar de pagar seus pecados na altitude de Quito, contra a LDU.

Por que, então, essa rodada é tão traiçoeira? Porque vencer nela, para a maioria, é quase obrigatório. Não tem desculpa se perder. Como só o Galo ganhou na semana passada, todo o resto tem pontos a recuperar. Não garantir os três em casa vai obrigar o uso de força máxima até o final, na busca pela classificação, o que pode significar poupar no Brasileiro.

Lembremos que diversos clubes serão prejudicados pelas nove rodadas de desfalque da Copa América. Ou seja, o começo do campeonato é a hora de garantir aquela gordurinha para queimar quando seus principais atletas estiverem servindo suas seleções.