A estrela óbvia brilha sobre o Santos e o Palmeiras é campeão de novo

Hoje e até junho, todos os caminhos passam por Endrick.

Classificação e jogos Paulista

No primeiro tempo, em lance rápido de tiro de meta batido por Weverton, ele brigou até ser derrubado por João Paulo. O confuso Raphael Claus precisou do VAR para assinalar a marca da cal e o sumido Raphael Veiga só precisou bater no meio para abrir o placar.

Na segunda etapa, Endrick roubou uma bola no meio de campo e o lance terminou em um drible desconcertante com cruzamento de Piquerez, uma ajeitada de López e a finalização em gol Aníbal Moreno: 2 a 0.

Teve bola salva em cima da linha e goleiro operando milagre dos dois lados. Mas só de um lado havia Endrick. E essa foi a marca do título. Já foi Abel, já foi Veiga, já foi Scarpa, já foi até Deyvinho.

Mas hoje foi Endrick. Em dribles de corpo, com a bola, na força, na marcação, no posicionamento, na velocidade, na visão de jogo e no pavor que leva os adversários a correrem em três para cima dele.

O Santos fez o que pôde. Gil também. Mas Endrick fez a diferença.