Amigo de Robinho mostra burrice e misoginia ao falar da noite do crime

Um homem cai no sono na balada. Um amigo o acorda, chamando para acompanhá-lo à chapelaria da boate. Ele entra e vê seus amigos transando com uma jovem que ele conhece (e nunca viu participando de orgias). Ambos decidem transar com ela também.

O sexo acaba.

Ela esquece a bolsa e diz que está tonta. O amigo do cochilo carrega a bota e o casaco da mulher, leva-a para outro lugar e tenta transar com ela no carro. Enjoada, ela passa mal.