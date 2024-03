Torcedoras do Athletico são massacradas nas redes após contratação de Cuca

Alerta de gatilho para violência contra a mulher

Depois da publicação de um vídeo meu, no Instagram do UOL Esporte, sobre a contratação de Cuca pelo Athletico-PR, recebi mensagem de uma pessoa me alertando para o que estava acontecendo com as torcedoras do clube no mundo virtual.

"Estamos sem palavras! E o pior que não podemos nem fazer postagem em rede social, falando da nossa indignação, que enche de homem criticando. Tem grupo de WhatsApp com msgs dizendo se alguém falar algo no dia de jogo é pra tomar cuidado, pq eles vão pra cima. Tem meninas recebendo ameaças. Tem muita gente com medo, pq mandam msg dizendo que sabem aonde é a cadeira delas no estádio, por onde entram e por aí vai."