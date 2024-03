Três momentos em que o futebol brasileiro passou vergonha nesse domingo

1. Copa do Brasil

Em Teresina, a partida entre Fluminense-PI e Fortaleza foi adiada por conta do inacreditável estado do gramado. As chuvas torrenciais formaram piscinas no campo do estádio Lindolfo Monteiro. A arbitragem interrompeu o certame no intervalo e não houve condições para o reinício, que está previsto para hoje. Vale lembrar que este é o único embate em aberto da primeira fase da Copa do Brasil, adiado inicialmente para dar alguns dias a mais ao Leão do Pici para se recuperar do atentando terrorista sofrido em Recife, cometido por criminosos vestindo a camisa do Sport.

A CBF gosta de se gabar do torneio mais rico do país, mas não toma providências para oferecer condições mínimas aos clubes que o disputam.

2. Campeonato Paulista

No Morumbis, a vergonha ficou por conta dos clubes mesmo. Em dia de arbitragem confusa, quem deveria dar exemplo deu chilique. As comissões técnicas raivosas só foram superadas pelo presidente tricolor. Revoltado com diversos lances da partida (não expulsão de Ríos, pênalti marcado em Murilo e possível pênalti não marcado em Luciano), Júlio Casares esbravejou na zona mista. "Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi? Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi, não vai acontecer mais isso?"

Jogou na mesa o apoio ao presidente da Federação Paulista, botou a culpa da má arbitragem no técnico rival e fez uma ameaça que não tem a menor condição de cumprir. Ou alguém sabe como ele vai evitar novos erros dentro da sua casa?