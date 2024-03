Palmeiras e São Paulo mantêm saga de equilíbrio em jogo confuso no Morumbis

Daí para frente, quase só deu São Paulo. A bola mal chegava ao ataque palmeirense, com Endrick passando mais tempo cobrindo Rocha na defesa do que se enfiando na área adversária.

Classificação e jogos Paulista

As cinco mudanças de Abel e as três de Carpini acabaram por alterar bastante o jogo, no segundo tempo. Mais a favor do Verdão, que conseguiu segurar a bola, embora ainda com poucas chances agudas, claras. Um pênalti de Rafael em Murilo, aos 12 minutos, ajudou a solucionar esse problema: Raphael Veiga, 1 a 1.

Como já acontecera com a Inter de Limeira, James Rodríguez entrou e mostrou que ainda tem lenha para queimar. Mudou a qualidade técnica da partida. Uma linda jogada sua, aos 45 da segunda etapa, acabou desperdiçada por Allison, que dessa vez finalizou para fora.

Desde que chegou, Abel Ferreira enfrentou o São Paulo 22 vezes. Hoje, o empate ajudou a manter o equilíbrio absoluto: agora são 7 vitórias, 7 derrotas e 8 empates. Para quem encontra no São Paulo uma pedra no sapato, o ponto fora de casa, combinado com a derrota do Santos, foi bom para o Palmeiras.

O Tricolor, que depende da última rodada para se classificar às quartas, pode ao menos dormir tranquilo sabendo que teve as melhores chances. E que dá para reclamar da arbitragem, de leve.

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter