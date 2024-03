Fluminense brilha e futebol sul-americano padece

O Fluminense começa o ano com a alegria de se lembrar campeão da Libertadores e finalmente exorcizar o fantasma da LDU. Campeão da Recopa Sul-americana, no finalzinho, com enorme pressão e quase 30 finalizações.

Quando a partida parecia se encaminhar para um resultado nada justo, brilhou a estrela de John Arias. Logo brilhou também um cartão vermelho para John Kennedy, colocando em risco a superioridade tricolor. Mal deu tempo de sofrer: um pênalti infantil em Renato Augusto e mais uma oportunidade para Arias estufar as redes, aos 45 do segundo tempo.

Brilharam também os bem menos jovens Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa.