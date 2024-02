VP e Sampaoli mostram que futebol exige pouco de quem ganha muito

Fábio Santos contou ontem no podcast MunDuMeneses, da ESPN, como era trabalhar com Jorge Sampaoli. Eles estiveram juntos no Atlético-MG, entre 2020 e 2021. Segundo o ex-atleta, ele era "engraçado de tão insuportável".

Confesso que não consigo achar graça em um treinador que nem sequer cumprimenta as pessoas.

"Eu fiquei quatro meses dando bom dia para ele. Depois do quarto mês, eu desisti. Ele olhava para você e não falava 'bom dia'. Eu falava: 'O que esse baixinho está arrumando? Não é possível. Vou insistir'. Os outros caras largaram com 15 dias. [?] Tinha dia que ele chegava legal para caramba, contava história. Pensava: 'Agora vai'. No outro dia, não falava com ninguém", relatou.