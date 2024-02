'Empate heroico' traz riscos para Corinthians e Palmeiras

O Corinthians fez um jogo medonho ontem, em Barueri. Pelo menos até os dez minutos finais, enquanto tinha 11 em campo. Passou quase cem minutos sem acertar posicionamento, incapaz de parar as investidas palmeirenses e de ficar com a bola por mais do que alguns passes.

Não me lembro de ver um Corinthians tão sem rumo nos anos recentes, tão inofensivo. Aí, perdeu o goleiro e seu principal atacante, ficou com nove em campo, e arrancou um empate do maior rival, fora de casa, aos 55 do segundo tempo.

Heroico e improvável. Mas potencialmente perigoso.