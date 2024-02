Com 9 em campo e apagão de Weverton, Corinthians empata jogo perdido

Ah, o futebol.

O placar de 2 a 2 não ilustra o que foi o domínio palmeirense em Barueri. No 3-5-2 com três volantes no meio, o time se mostrou superior em todos os setores do campo, numérica e tecnicamente. Nem a substituição forçada de Gustavo Gómez por Naves diminuiu a segurança defensiva alviverde.

O Corinthians não conseguia ficar com a bola. Cedia espaços por todos os lados. Errava passes demais. Os entrosados Flaco López e Endrick encontravam uma avenida pelo lado direito. Aos 43, o inspirado Marcos Rocha tocou para a Cria, que deixou Fausto Vera a ver navios. Um a zero, primeiro gol em Dérbi do futuro companheiro de Mbappé.