Vitória garante ao Palmeiras três pontos e três certezas no Paulistão

Além dos três pontos, três certezas acompanham o clube na volta para São Paulo.

1- A base do Palmeiras é absurda. Além da volta do bom filho Endrick, mais ligado do que nunca, Jhon Jhon teve grande noite e Estêvão provou mais uma vez por que há anos é chamado de Messinho — foi dele o cruzamento para o gol de López. Sem falar no consistente Vanderlan e no bom Luís Guilherme.

2- Aníbal Moreno é a melhor contratação do Palmeiras em pelo menos dois anos. Excelente nos desarmes e com ótima visão de jogo, nem parece que acabou de chegar a um grupo já tão consolidado. Preparem-se para o Anibalismo (o termo não é meu, infelizmente).

3- Abel Ferreira está corretíssimo em rodar o elenco e reclamar do futebol brasileiro. Não bastasse precisar administrar o calendário e os apagões da vida, há também o fator violência. Luis Flávio de Oliveira deixou o São Bernardo descer o sarrafo, colocando em risco a integridade física dos seus atletas.

A vitória de hoje mantém o invicto Palmeiras na briga pela primeira colocação geral e com moral em alta para o Dérbi de domingo, muito provavelmente já com força máxima. E Aníbal titular?

