Arbitragem e circo nos clássicos: quem vai querer comprar o nosso futebol?

O Brasil gosta de se dizer o país do futebol. E somos. O que não quer dizer que seja do bom futebol. Há muitos anos ficamos para trás no fator conjunto e há uns poucos, também no quesito talento. Há mais de 20 anos não conseguimos produzir uma geração boa o suficiente para formar uma seleção vencedora.

Mas a coluna de hoje não é sobre a seleção. É sobre o futebol praticado aqui no dia a dia. E nem é sobre a bola rolando, até porque ela tem rolado bem pouco.

Os dois clássicos estaduais de ontem entre São Paulo x Santos e Vasco x Fluminense escancararam o que só não é óbvio para quem se recusa a admitir: somos amadores.