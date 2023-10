No primeiro, a retomada importantíssima de uma arma fundamental do arsenal palmeirense: o gol de escanteio. Veiga levantou para Gustavo Gómez cabecear e abrir o placar. No segundo, Piquerez mandou uma belíssima bola de fora da área e fechou a conta.

Quer dizer que dá para brigar pelo título? Não. Se não bastassem os 12 pontos em relação ao Botafogo, há pelo caminho Red Bull Bragantino (com apenas 4 derrotas em 28J) e Flamengo (minimamente organizado por Tite).

Ficar no G4 e se organizar para começar 2024 com o moral em dia já está de bom tamanho, a essa altura do campeonato.

(Vencer o rival e pedra no sapato São Paulo, na quarta-feira, certamente ajudará ambos os objetivos.)

