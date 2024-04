Abel e Tite na Libertadores: estratégia boa é a que deu certo

O treinador alviverde poupa aqui e ali, mas utiliza sua força máxima em momentos estratégicos. Tite poupa sempre. Menos no campeonato carioca. Menos no jogo da volta contra o Nova Iguaçu, com o título virtualmente garantido.

Tite poupa Pedro contra o Palmeiras. And contra o Bolívar. Então, poupou por quê? Para que duelo? Qual é a real condição do atleta? Ou por que poupar De La Cruz, o motorzinho do Flamengo atual, na partida contra um adversário direto pelo título brasileiro?

O mistão rubro-negro tomou um passeio na Bolívia. Foi imensamente pressionado e acertou pouco no ataque. As mudanças do técnico surtiram efeito modesto. E o time perdeu.

O esquadrão alviverde quase titular tomou um passeio no Equador. Por 40 minutos. Não viu a cor da bola por quase um tempo inteiro. Nos grupos gritavam: professor Pardal, esse aí já deu, bagre! Aí as mudanças, mesmo antes das substituições, surtiram efeito enorme. E o time ganhou.

Mais do que a cobrança por um futebol vistoso do Flamengo, mais do que a expectativa de ver os principais atletas em campo juntos, antes que a Copa América esfacele o elenco, mais do que tudo isso, Tite está sofrendo as consequências de algo tão antigo no mundo quanto a tal da ciência.

Estratégia boa é a que deu certo.