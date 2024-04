Empate no Choque-Rei é ruim para o Palmeiras e pior para o São Paulo

O primeiro tempo do Choque-Rei parecia um replay do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz. Aquele já famoso "o medo de perder tira a vontade de ganhar". Dando show mesmo só os 55 mil são-paulinos presentes no Morumbis, fazendo barulho até para lateral.

Marcação boa dos dois lados, alguns erros, poucas chances ofensivas reais. O Tricolor avançando de maneira mais equilibrada, o Alviverde descendo praticamente só pelo lado direito.

Também equilibrada foi a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Uma capacidade única de errar para os dois lados e estar sempre no meio das jogadas, atrapalhando ambas as equipes.