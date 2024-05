Chega de mentiras: como rebater o negacionismo climático com ciência

Entretanto, Cerri pondera que práticas de manejo sustentáveis podem reduzir as emissões de gases do efeito estufa e remover CO2 da atmosfera, fixando-o nas plantas (via fotossíntese) e no solo (via sequestro de carbono). "A agropecuária tem condições, uma vez que práticas de manejo sustentáveis sejam adotadas, de remover mais gases da atmosfera do que emiti-los", completa.

Mas há especialistas que consideram tais medidas insuficientes, defendendo mudanças mais profundas no sistema alimentar. "A adoção de dietas com maior presença de vegetais e redução substancial no consumo de carnes e outros produtos de origem animal, especialmente advindos de animais ruminantes, além de reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa, pode aliviar os impactos da agropecuária relativos a outros limites planetários, como o uso da terra, de água doce, ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo", afirma Costa.

Imagem: René Cardillo via inteligência artificial

Não, o vapor d'água não é o principal causador do aquecimento global

Apesar de ser o mais abundante gás de efeito estufa na atmosfera, o vapor d'água não causa aquecimento global

O efeito estufa se intensifica pelo aumento dos gases de efeito estufa de vida longa, como o dióxido de carbono e o óxido nitroso