Cientistas do clima preveem aquecimento global acima do limite de 1,5 ºC

Os principais cientistas do clima do mundo acreditam que o aquecimento global está destinado a superar a meta de 1,5 °C estabelecida pelo Acordo de Paris. Uma pesquisa exclusiva conduzida pelo jornal britânico The Guardian com centenas de especialistas do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) mostra que eles preveem que as temperaturas globais ficarão pelo menos 2,5 °C acima dos níveis pré-industriais neste século, muito além das metas acordadas internacionalmente.

O cenário catastrófico acarretaria consequências devastadoras tanto para a humanidade quanto para o planeta, com aumento de eventos climáticos extremos como o que atinge o Rio Grande do Sul.

O alarmante consenso entre os cientistas indica que quase 80% deles antecipam um aquecimento global de pelo menos 2,5 °C, enquanto quase metade projeta um aumento de 3 °C ou mais. Apenas uma ínfima parcela, 6%, acredita que será possível atender à meta internacional de 1,5 °C.