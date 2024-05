Planos de remoção de CO2 são insuficientes para conter aquecimento global

Lacunas

Desde 2010, a Unep, a organização ambiental das Nações Unidas, tem feito uma medição anual da lacuna de emissões - a diferença entre os compromissos de proteção climática dos países e o que é necessário para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC, ou pelo menos abaixo de 2 ºC.

"Nos Relatórios de Lacunas de Emissões da ONU, as remoções de carbono são consideradas apenas indiretamente", disse o autor principal, Dr. William Lamb, do grupo de trabalho de Ciência da Sustentabilidade Aplicada do MCC.

"Afinal, o referencial usual para os compromissos de proteção climática são as emissões líquidas, ou seja, emissões menos remoções. Estamos agora tornando transparente a lacuna de ambição específica na ampliação das remoções."

A co-autora, Dra. Naomi Vaughan, do Centro Tyndall de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da UEA, acrescentou que a "análise mostra que os países precisam de mais conscientização, ambição e ação na ampliação dos métodos de remoção de carbono juntamente com reduções profundas nas emissões para alcançar as aspirações do Acordo de Paris.

De acordo com o estudo, se as metas nacionais forem totalmente implementadas, as remoções anuais de carbono induzidas pelo homem poderiam aumentar em no máximo 0,5 gigatoneladas de CO2 (500 milhões de toneladas) até 2030 e em no máximo 1,9 gigatonelada até 2050.