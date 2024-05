Nobre: Brasil não pode esperar mais e precisa de política de adaptação

Esse evento no Rio Grande do Sul mostra o desafio que é. São centenas de bilhões de reais para criar locais seguros para esse grande número de gaúchos, e tem que se olhar isso para o Brasil todo. Carlos Nobre, colunista do UOL

Nobre criticou a postura do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que disse em entrevista à Folha de S.Paulo ter sido alertado sobre as fortes chuvas no Estado, mas "que o governo também vive outras agendas".

Quando vem um alerta dessa natureza, com todos os elementos de que as chuvas seriam altíssimas, tem que ser tomada toda a atividade.

Quando um alerta chega para a Defesa Civil estadual, e é o governador quem a controla, isso tem que ser levado muito a sério. Não há como dizer que isso não era um assunto prioritário, haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul com esse grande número de mortes e milhões de pessoas afetadas. Carlos Nobre, colunista do UOL

O climatologista explicou que, embora o trabalho de prevenção a eventos climáticos extremos tenha um custo elevado, a conta da omissão é muito mais alta.