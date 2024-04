Ásia foi o continente mais afetado pela crise climática em 2023

O relatório "Estado do Clima na Ásia 2023" destacou tendências alarmantes em indicadores climáticos, incluindo temperatura, recuo de geleiras e aumento do nível do mar. As temperaturas da superfície do mar no noroeste do oceano Pacífico atingiram máximas históricas, com até mesmo o Ártico experimentando uma onda de calor marinha. A tendência de aquecimento da Ásia superou a média global, quase dobrando desde o período de 1961-1990.

As conclusões do relatório são alarmantes. Muitos países da região tiveram seu ano mais quente registrado em 2023, juntamente com uma série de condições extremas, desde secas e ondas de calor até inundações e tempestades. As mudanças climáticas exacerbaram a frequência e gravidade desses eventos, impactando profundamente as sociedades, economias e, mais importante, as vidas humanas e o meio ambiente em que vivemos. Celeste Saulo, Secretária-Geral da OMM.

Em 2023, a Ásia registrou 79 desastres relacionados a riscos hidrometeorológicos, com mais de 80% deles atribuídos a inundações e tempestades, resultando em mais de 2.000 mortes e afetando 9 milhões de pessoas. Apesar dos crescentes riscos à saúde causados pelo calor extremo, a mortalidade relacionada ao calor frequentemente não foi registrada.

Mais uma vez, em 2023, países vulneráveis foram desproporcionalmente impactados. Por exemplo, o ciclone tropical Mocha, o mais forte ciclone na baía de Bengala na última década , atingiu Bangladesh e Mianmar. Alertas precoces e melhor preparação salvaram milhares de vidas. Armida Salsiah Alisjahbana, Secretária-Executiva da Escap (Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico), que colaborou na produção do relatório

Embora 80% dos membros da OMM na Ásia forneçam serviços climáticos para redução de riscos de desastres, menos da metade oferece projeções climáticas e produtos personalizados cruciais para tomadas de decisão informadas.

As anomalias de temperatura na Ásia em 2023 foram as segundas mais altas registradas, com temperaturas especialmente altas observadas na Sibéria Ocidental, Ásia Central, leste da China e Japão. Os padrões de precipitação variaram, com a seca afetando o sudoeste da China e chuvas abaixo do normal em várias regiões, incluindo o Himalaia e as Montanhas Arakan.