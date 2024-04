Mudança climática causa onda de calor letal na África

Embora uma contagem precisa do número de vítimas seja "impossível" devido à falta de dados disponíveis, "é provável que haja centenas ou até milhares de outras mortes relacionadas ao calor", diz a WWA.

De acordo com o professor Djibo Mahamane Diango, chefe do departamento de anestesia do hospital Gabriel Touré em Bamako, capital do Mali, 102 corpos chegaram ao centro nos primeiros quatro dias de abril, mais de 50% deles com "mais de 60 anos", em comparação com 130 em todo o mês de abril do ano passado.

"As ondas de calor estão entre os desastres naturais mais mortais" e afetam especialmente os idosos e as crianças pequenas, afirma a rede WWA em seu relatório.

As ondas de calor de abril no Mali, que atingiu o pico de 48,5 °C, e Burkina Faso coincidiram com o mês de jejum muçulmano do Ramadã e, durante esse período, houve cortes de energia, limitando o uso de ventiladores e condicionadores de ar e afetando o funcionamento dos serviços de saúde.

Desde a década de 1970, os países do Sahel vêm enfrentando secas e, desde a década de 1990, chuvas intensas.

O declínio dos pontos de água e das pastagens, acentuado pelo desenvolvimento de terras aráveis, perturbou a vida da população e favoreceu o surgimento de grupos armados, que se espalharam por Mali, Burkina Faso e Níger.