Mudança climática causa ondas de frio no oceano e ameaça vida selvagem

Conforme relatamos na revista Nature Climate Change, as condições que podem impulsionar essas ondas de frio mortais tornaram-se cada vez mais comuns ao longo das últimas quatro décadas. Ironicamente, ventos e correntes mais fortes como resultado das mudanças climáticas também podem tornar essas ondulações de frio localizadas e letais mais prováveis em lugares como as costas leste da África do Sul e da Austrália, potencialmente colocando até mesmo espécies altamente móveis, como os tubarões, em perigo.

O que está acontecendo?

Certas condições de vento e corrente podem fazer com que a superfície do mar esfrie, em vez de aquecer. Isso acontece quando os ventos e as correntes forçam as águas costeiras a se afastarem da costa, que são então substituídas por água fria do oceano profundo. Esse processo é conhecido como ressurgência.

Em alguns lugares, como a Califórnia, na costa oeste dos EUA, a ressurgência ocorre regularmente ao longo de centenas de quilômetros de costa. Mas a ressurgência localizada também pode ocorrer sazonalmente em uma escala menor, muitas vezes nas bordas das baías das costas leste dos continentes, devido às interações entre vento, corrente e linha costeira.

Pesquisas anteriores haviam mostrado mudanças induzidas pelo clima nos padrões globais de vento e corrente. Então, investigamos as consequências potenciais em locais específicos, analisando dados de vento e temperatura de longo prazo ao longo da costa sudeste da África do Sul e da costa leste da Austrália.

Isso revelou uma tendência crescente no número de eventos anuais de ressurgência ao longo dos últimos 40 anos. Também encontramos um aumento na intensidade desses eventos de ressurgência e na extensão em que as temperaturas caíram no primeiro dia de cada evento - em outras palavras, quão severos e repentinos foram esses arrepios de frio.