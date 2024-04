Mundo sofre novo episódio maciço de branqueamento de corais

"De fevereiro de 2023 até abril de 2024, um branqueamento significativo dos corais foi registrado tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul de cada uma das principais bacias oceânicas", disse Derek Manzello, da NOAA.

Recifes de coral branqueiam na Grande Barreira de Corais Imagem: Australian Institute of Marine Science/Veronique Mocellin/via Reuters

O fenômeno foi confirmado em todas as regiões tropicais, especialmente no Brasil, na Flórida (sul dos Estados Unidos), no Caribe e no Pacífico Tropical Leste.

A Grande Barreira de Corais da Austrália, o maior sistema de recifes do mundo e o único visível do espaço, foi gravemente impactada, assim como amplas faixas do Pacífico Sul, do Mar Vermelho e do Golfo.

"Sabemos que a maior ameaça para os recifes de corais de todo o mundo é a mudança climática. A Grande Barreira não é uma exceção", declarou no mês passado a ministra australiana do Meio Ambiente, Tanya Plibersek.

Os repetidos episódios de branqueamento em massa ameaçaram retirar dessa atração turística seu esplendor, deixando bancos de corais antes de cores vibrantes com um tom esbranquiçado.