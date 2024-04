Pesca por causa do óleo de fígado ameaça tubarões e arraias das profundezas

Essas características biológicas os tornam semelhantes aos mamíferos marinhos anteriormente explorados e agora altamente protegidos, como as baleias.

O tubarão-da-Groenlândia e o tubarão-lixa (Centrophorus squamosus), por exemplo, têm taxas de crescimento populacional comparáveis às da baleia cachalote (Physeter macrocephalus) e da morsa (Odobenus rosmarus), respectivamente. Apesar de sua vulnerabilidade inerente conhecida, há muito poucas ações de gerenciamento específicas para tubarões de águas profundas.

Nossa pesquisa mostra que a pesca excessiva é a principal ameaça aos tubarões e arraias de águas profundas. Eles são capturados por sua carne e óleo de fígado, o que impulsiona a pesca direcionada, mas também a captura acidental, ou seja, qualquer captura pela pesca direcionada a outras espécies.

Em muitos países, os tubarões e as arraias de águas profundas são considerados uma captura bem-vinda devido ao alto valor do seu óleo de fígado e à alta demanda por carne de arraia. Esses negócios não são novos, mas a expansão global e a diversificação do uso, principalmente do óleo de fígado de tubarão, é um fenômeno relativamente novo.

A pescaria direcionada de óleo de fígado de tubarão é uma pescaria de sobrepesca. Ela reduz as populações de tubarões e aumenta o risco de extinção em curtos períodos de tempo (menos de 20 anos). Há um interesse especial no óleo de fígado de tubarão para aplicações em cosméticos e produtos de saúde humana, incluindo adjuvantes de vacinas.

Isso ocorre apesar da falta de avaliação dos possíveis riscos à saúde humana do uso do óleo de fígado para fins médicos (os tubarões de águas profundas podem acumular biologicamente metais pesados e contaminantes em concentrações iguais ou superiores aos limites regulatórios).