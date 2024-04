Equador analisa novas trocas de dívida por natureza

O Equador está estudando novas trocas de dívida por natureza, uma para canalizar fundos para a floresta amazônica e outra para uma gigantesca zona de proteção oceânica apoiada pelo astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, disseram à Reuters fortes familiarizadas com o assunto.

O país está tentando aproveitar o recorde de US$ 1,6 bilhão em troca de dívidas que conseguiu para as Ilhas Galápagos no ano passado. A Reuters noticia em primeira mão as opções que estão sendo consideradas.

Embora o governo esteja agora concentrado no combate ao crime organizado alimentado por drogas e na garantia de um novo acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), as fontes disseram que as autoridades estão trabalhando com bancos multilaterais de desenvolvimento e grupos de conservação há meses em pelo menos dois possíveis swaps de dívidas, na esperança de fazer algo este ano.