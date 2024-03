Mais que rolha: captura de carbono vai aumentar demanda por cortiça

"Não há limites para a cortiça", diz Antonio Amorim. "Temos dez funcionários que estão constantemente trabalhando em novas aplicações. Foi assim que tivemos a ideia de usar as propriedades de amortecimento de vibração e de isolamento da cortiça para transformadores de energia." Ele avalia que, se a eletrificação evoluir como esperado, a demanda crescerá muito.

E isso exigirá florestas mais produtivas, como as planejadas em Rio Frio. O engenheiro florestal Oliveira está convencido de que isso pode funcionar naquela que é provavelmente a mais antiga e, com 5.000 hectares, a maior plantação de sobreiros cuidada pelo homem no mundo.

Uma das medidas é aumentar o número de árvores por hectare, de 100 para 400. Depois, deve-se permitir que elas cresçam. Isso ocorre porque as pessoas tradicionalmente podam as árvores para produzir lenha, o que inibe seu crescimento. Como resultado, os troncos têm dois ou três metros de altura. "Se você deixar as mudas em paz, elas crescerão rapidamente e em direção ao sol", diz Oliveira. E é mais provável que atinjam uma altura de três a quatro metros.

As vantagens ecológicas das florestas de sobreiros devem ser preservadas, apesar de as árvores estarem mais próximas. "A biodiversidade é um dos aspectos mais importantes do montado [ecossistema da região]", diz Oliveira. "Ele fornece um habitat para um grande número de espécies de flora e fauna. Entre elas estão espécies ameaçadas de extinção, como o lince ibérico". Isso se deve principalmente ao fato de que os humanos podem, em grande parte, deixar a floresta em paz. Também não é necessário muito manejo, pois a planta é pouco exigente, requer pouca água e pode se desenvolver em solos arenosos.