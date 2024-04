Criar vacas que emitem menos gás pode ajudar a combater a crise climática

A líder do estudo, Merideth Kelliher, disse que a maneira mais rápida de reduzir as emissões de metano seria converter terras agrícolas em áreas úmidas e florestas, no entanto, há muito espaço para melhorias ao alterar as operações dos setores de laticínios e carne bovina.

"Por exemplo, mudar quais objetivos de reprodução incluir pode reduzir permanentemente a produção de metano", disse Kelliher.

"Estudos descobriram que o gado de baixa emissão tem características genéticas herdáveis que podem reduzir significativamente a produção de metano se incluídas nos objetivos de reprodução nacionais.

"Embora mais pesquisas sejam necessárias para identificar os melhores traços para vacas de baixa emissão, também deve-se considerar as emissões de uso da terra e identificar terras agrícolas adequadas para restauração ao habitat natural."

Outras estratégias que surgiram do estudo incluem encontrar maneiras para que as vacas alcancem a maturidade mais rapidamente, melhorar o gerenciamento de águas residuais em plantas de processamento de carne bovina e fornecer água ozonizada (água tratada com gás ozônio para remover impurezas), alimentar o gado com mais grãos do que pasto e adicionar certas leguminosas, algas marinhas ou outros compostos à ração.

A coautora e professora de sustentabilidade da Curtin, Dora Marinova, disse que esta foi a primeira vez que tal análise foi conduzida e é importante porque as emissões de metano estão aumentando juntamente com a demanda global por produtos de carne bovina e lácteos.