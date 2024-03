Os destinos turísticos que podem desaparecer com as mudanças climáticas

O derretimento de gelo foi tão grande que o local precisou ser desativado por falta de neve em 2009, seis anos antes do que previam os cientistas que estudavam a região.

Esse fenômeno já é uma tendência nas estações de esqui de vários lugares no mundo, principalmente na América do Sul.

Tem estações de esqui no Chile que ficaram fechadas por anos por causa da falta de neve. Alguns lugares adiam em duas ou três semanas a abertura das estações de esqui.

Pedro Côrtes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP

Geralmente, as estações do hemisfério sul abrem no fim de junho e vão até setembro, mas atualmente estão abrindo em julho e encerrando as atividades antes do previsto.

E não são só as montanhas com gelo que vão ser impactadas. Ilhas, praias e lugares que recebem milhares de turistas todos os anos também sofrerão com o problema. Ecoa mostra quais desses destinos você precisa conhecer antes que eles desapareçam.

Maldivas