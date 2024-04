Na Amazônia equatoriana, borboletas medem a mudança climática

Dentro das redes, os guardas-florestais colocam um copo com isca de peixe ou banana fermentada para seduzir as borboletas adultas, cuja vida efêmera permite compreender no curto prazo os estragos do aquecimento global, como a extinção de algumas espécies.

Em uma semana foram encontrados 169 exemplares desses insetos, a maioria da família dos Ninfalídeos; 97 foram marcados em suas asas e liberados. Os demais estão sendo estudados devido à possibilidade de serem espécies novas.

A bióloga María Fernanda Checa dirige o projeto e há uma década pesquisa borboletas no vizinho Parque Nacional Yasuní, reserva da biosfera com grandes campos de petróleo em exploração. O seu trabalho foi estendido em 2023 à reserva Cuyabeno, na província de Sucumbíos.

Os resultados virão à tona em breve, mas Checa, professora da PUCE (Pontifícia Universidade Católica do Equador), antecipa algumas descobertas.

Bióloga Maria Fernanda Checa carrega caixa com borboletas embalsamadas na Universidade Católica de Quito Imagem: Rodrigo Buendia / AFP

O número de espécies de borboletas que caem em armadilhas foi reduzido em 10% e na quantidade de exemplares "a diminuição é muito significativa, estamos falando talvez de 50%", afirma. "É algo que nos preocupa", diz Checa à AFP em seu escritório em Quito.